Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ знищили логістичний хаб противника – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили логістичний хаб противника – Генштаб
Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнень
фото: Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 608-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Леонівка Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Леонівка Чернігівської області; Степок, Грабовське, Попівка Сумської області; Плетенівка, Козача Лопань, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Синьківки та Іванівка Харківської області. Тут Силами оборони відбито 8 атак загарбників. Також російські окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Піщане Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області; Сіверська та Виїмки Донецької області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Сіверськ, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Українські воїни відбили п’ять атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Авіаційного удару зазнала Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, де силами оборони відбито 6 атак ворога. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де силами оборони відбито близько 20 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського. Українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Новомихайлівки, Пречистівки, південніше Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Українські воїни відбили атаку противника південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Гуляйпільське, Білогір’я, Роботине, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Козацьке, Микільське Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнала Зеленівка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ знищено 12 артилерійських засобів та логістичний хаб противника.

Раніше повідомлялося, що Росія хотіла вдарити по Україні ракетою із космосу.

Теги: росія Костянтинівка окупанти авіація Генштаб Авдіївка інфраструктура озброєння населення ворог Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці
ЗСУ дають відсіч окупантам в Авдіївці та просуваються під Бахмутом – Генштаб
23 жовтня, 07:52
Окупанти здійснюють сексуальне насильство над дітьми у школах – мер Мелітополя
Окупанти здійснюють сексуальне насильство над дітьми у школах – мер Мелітополя
12 жовтня, 12:14
ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
10 жовтня, 07:13
Харківщина: під час удару в кафе відбувався поминальний обід
Харківщина: під час удару в кафе відбувався поминальний обід
5 жовтня, 16:47
Над заводом підіймається стовп чорного диму
У Росії горить алюмінієвий завод (відео)
4 жовтня, 07:01
8 березня 2022 року на сайті компанії Coca-Cola з'явилася новина про те, що корпорація припиняє свою діяльність у Росії
Як Coca-Cola заробляє під псевдонімом: подробиці
3 жовтня, 14:46
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною
ЗСУ вдарили по особовому складу ворога – Генштаб
29 вересня, 19:15
Директор платіжної компанії Німеччини допомагав РФ шпигувати за Британією – Spiegel
Директор платіжної компанії Німеччини допомагав РФ шпигувати за Британією – Spiegel
26 вересня, 21:36
В задачі балета ніколи не входила підготовка для вторгення в країну, де той балет гастролює
Справжня роль російського балета
26 вересня, 16:18

Події в Україні

На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Розвідка прокоментувала замах на Царьова
Розвідка прокоментувала замах на Царьова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
16K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9881
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6439
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5885
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту