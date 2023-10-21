У Харкові росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти»: є загиблі
Відомо про 14 постраждалих
Увечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» у Харкові. Про це повідомив Володимир Зеленський.
«Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти». Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким!» – повідомив президент.
Станом на зараз відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.
«Потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне», – зазначив Володимир Зеленський.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти» шість людей загинули, і вже 14 осіб були госпіталізовані з пораненнями.
Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомив Мер міста Ігор Терехов.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загарбники завдали ударів по місту з комплексів С-300. Запуски здійснені з території Білгородської області.
Коментарі — 0