У Харкові росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти»: є загиблі

Унаслідок удару є загиблі та постраждалі

Відомо про 14 постраждалих

Увечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» у Харкові. Про це повідомив Володимир Зеленський.

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«Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти». Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким!» – повідомив президент.

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Станом на зараз відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.

«Потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне», – зазначив Володимир Зеленський.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти» шість людей загинули, і вже 14 осіб були госпіталізовані з пораненнями.

Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу.

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Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомив Мер міста Ігор Терехов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загарбники завдали ударів по місту з комплексів С-300. Запуски здійснені з території Білгородської області.