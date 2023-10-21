Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти»: є загиблі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти»: є загиблі
Унаслідок удару є загиблі та постраждалі
фото ілюстративне

Відомо про 14 постраждалих

Увечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» у Харкові. Про це повідомив Володимир Зеленський.

«Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти». Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким!» – повідомив президент.

Станом на зараз відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.

«Потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне», – зазначив Володимир Зеленський.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти» шість людей загинули, і вже 14 осіб були госпіталізовані з пораненнями.

Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомив Мер міста Ігор Терехов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загарбники завдали ударів по місту з комплексів С-300. Запуски здійснені з території Білгородської області.

Теги: Харків Харківщина російська ракета ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни люто засуджують Ізраїль за, начебто, руйнування лікарні Аль-Ахлі, наче це не вони самі жорстоко і безглуздо зруйнували драмтеатр у Маріуполі
Драмтеатр у Маріуполі та лікарня у Секторі Газа. Один винуватець?
19 жовтня, 11:47
Участники акции протеста, требующие прекращения огня в секторе Газа, заняли ротонду административного здания Палаты представителей на Капитолийском холме в Вашингтоне
День войны. Ситуация в Украине и Израиле
19 жовтня, 08:46
Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася
У невизнаному Придністров'ї знайдено уламки ракети С-300 (фото, відео)
25 вересня, 13:14
Унаслідок влучання в житловий будинок постраждала 8-річна дитина
На Ашкелон в Ізраїлі випущено ракети: постраждала дитина
9 жовтня, 02:15
Наслідки ракетної атаки на Миргород
Ракетна атака на Полтавщину: з’явилися фото
16 жовтня, 21:23
Ізраїльські військові завдали ударів по підземній інфраструктурі ХАМАСу
Ізраїль завдав ударів по підземних тунелях у Секторі Гази та ліквідував розробника зброї
Вчора, 05:33
ЗСУ завдали ударів по ворожих аеропортах ракетами Atacms
Удар по аеродрому в Бердянську: названо кількість і тип знищеної техніки РФ
20 жовтня, 06:38
Ворог застосував керовані авіаційні ракети
Уночі Росія вдарила по Україні ракетами двох типів і «Шахедами»
Вчора, 07:15
РФ б'є по Україні ракетами з кораблів у Чорному морі
Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій
Вчора, 08:43

Події в Україні

У Харкові росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти»: є загиблі
У Харкові росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти»: є загиблі
Росіяни обстрілюють бригади українських енергетиків
Росіяни обстрілюють бригади українських енергетиків
Війська РФ атакують Харків ракетами С-300
Війська РФ атакують Харків ракетами С-300
Банкова пояснила, навіщо Путін намагається захопити Авдіївку
Банкова пояснила, навіщо Путін намагається захопити Авдіївку
Як довго може тривати війна в Україні: британський полковник оцінив ситуацію на фронті
Як довго може тривати війна в Україні: британський полковник оцінив ситуацію на фронті
Що буде з Чорноморським флотом після звільнення Криму: ВМС відповіли
Що буде з Чорноморським флотом після звільнення Криму: ВМС відповіли

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Ізраїль закликав своїх громадян виїхати з ряду країн
11K
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
9627
The Times пояснила, як Захід допомагає Путіну у війні з Україною
8143
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
6726
Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику
6575
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)

Новини

22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Вчора, 07:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Вчора, 04:55
Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня
Вчора, 04:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту