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Росія використовує релігію як зброю – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія використовує релігію як зброю – ISW
Росія використовує релігію як зброю для інформаційних операцій
фото ілюстративне

Аналітики вважають, що Путін фактично сам підтвердив те, що РПЦ, яка керує УПЦ МП, підтримує вторгнення РФ

Росія продовжує використовувати релігію як зброю для інформаційних операцій та дискредитації України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що таким чином держава-терорист використовує релігію як зброю і з її допомогою здійснює інформаційні операції, щоб дискредитувати Україну.

«Російські блогери неправдиво представили законну передачу Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП, яка, за твердженням українського уряду, має явні зв'язки з Кремлем і надавала матеріальну та духовну підтримку російській війні проти України, до ПЦУ як напад на можливість прихильників православної традиції святкувати Різдво», – йдеться у звіті ISW.

Фахівці також підкреслили, що диктатор Володимир Путін фактично сам підтвердив те, що РПЦ, яка керує УПЦ МП, підтримує вторгнення РФ, коли у своїй різдвяній промові подякував РПЦ за постійну підтримку російських окупантів на території України.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни пояснили, для чого Путіну «‎різдвяне перемир'я». Обґрунтування Путіним припинення вогню на релігійних підставах додатково підсилює ще одну російську інформаційну операцію, яка представить Україну як таку, що придушує релігійні групи, і позиціонує Путіна як «справжнього захисника християнської віри»

Теги: диктатор держава напад путін церква

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