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Для чого Путіну «‎різдвяне перемир'я»: роз'яснення ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Для чого Путіну «‎різдвяне перемир'я»: роз'яснення ISW
ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я
фото із відкритих джерел

Путін закликав до «‎різдвяного перемир'я», щоб представити Україну непоступливою і неохочою робити необхідні кроки для переговорів

Російський диктатор Володимир Путін оголосив режим припинення вогню для того, аби зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Путін міг домагатися паузи для російських військ, щоб дати можливість відпочити, відновити сили і переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту. Також російський диктатор закликав до припинення вогню, щоб представити Україну непоступливою і неохочою робити необхідні кроки для переговорів

У ISW зазначають, що така пауза принесе непропорційну користь російським військам і почне позбавляти Україну ініціативи.

Обґрунтування Путіним припинення вогню на релігійних підставах додатково підсилює ще одну російську інформаційну операцію, яка представить Україну як таку, що придушує релігійні групи, і позиціонує Путіна як «справжнього захисника християнської віри», вважають аналітики.

Експерти Інституту додали, що оголошення про припинення вогню позиціює Путіна як гаранта християнських цінностей та переконань. Путін та інші російські офіційні особи часто зображали війну в Україні як релігійну проти «сатанізму».

Насправді російські сили пригнічують свободу віросповідання на окупованій території України з 2014 року.

Аналітики зауважили, що провійськовий інформаційний простір російських військових блогерів відреагував на оголошення про припинення вогню з різким невдоволенням.

Ключові висновки аналітиків:

  • Заява Президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська будуть дотримуватися 36-годинного перемир'я з нагоди святкування Різдва, швидше за все, є інформаційною операцією, щоб зашкодити репутації України.
  • Обґрунтування Путіним припинення вогню на релігійному ґрунті посилює іншу російську інформаційну операцію, яка неправдиво представляє Україну як таку, що придушує релігійні групи, а Путіна позиціонує як «справжнього захисника християнської віри».
  • Путін не змінив своїх фундаментальних максималістських цілей в Україні.
  • Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що в'язні, які добровільно співпрацювали з групою Вагнера в Україні, отримали помилування, ймовірно, з метою роздути свій вплив і політичну силу, посилити вербування в'язнів групою «Вагнера» і заспокоїти злочинців у погонах.
  • Російські сили продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій вздовж лінії Сватове-Кремінна, а російські сили стверджували, що українські сили продовжували контрнаступальні операції в цьому районі.
  • Українські сили провели успішну контратаку, тоді як російські сили продовжували наступальні операції навколо Бахмута та на захід від Донецька.
  • Окупанти продовжували діяти диверсійно-розвідувальними групами на річці Дніпро та укріплювати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.
  • Російські військові блогери заявили про нещодавні успіхи Росії у Запорізькій області, які, ймовірно, відволікають увагу від повільного російського наступу навколо Бахмута, що може наближатися до кульмінації.
  • Мобілізовані російські військовослужбовці, ймовірно, продовжують становити значну частину російських військових втрат в Україні.
Для чого Путіну «‎різдвяне перемир'я»: роз'яснення ISW фото 1

Нагадаємо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що РФ таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації. Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов теж відреагував. – «Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі».

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч на деякий час зупинити просування українських військових на Донбасі. 

У Державному департаменті США вважають, що Росія хоче використати оголошене припинення вогню на Різдво для відпочинку своїх сил і перегрупування.

Кремль своєю чергою відреагував на відмову України від «‎різдвяного перемир'я».

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Теги: росія війна путін військові диктатор

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