Росія втратила у війні вже 74 тис.осіб – Генштаб

За минулу добу ЗСУ ліквідували 730 окупантів та знищили 22 артилерійські системи

Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення знищили 74000 окупантів. За минулу добу було ліквідовано 730 осіб та 20 танків. Про це повідомляє Генштаб Міноборони.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали

особового складу ‒ близько 74000 (+730) осіб ліквідовано

танків ‒ 2734 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 5552 (+27) од,

артилерійських систем– 1755 (+22) од,

РСЗВ– 390 (+3) од,

засоби ППО ‒ 198 (+0) од,

літаків– 277 (+0) од,

гелікоптерів– 258 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),

крилаті ракети ‒ 397 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 155 (+1).

Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.