В Україні ліквідовано понад 72 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати

Росія вже втратила в Україні 4143 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 650 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 72 470 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 листопада орієнтовно склали:

особового складу – близько 72470 (+650) осіб ліквідовано;

танків – 2698 (+12) од;

бойових броньованих машин – 5501 (+16) од;

артилерійських систем – 1730 (+2) од;

РСЗВ – 383 (+0) од;

засоби ППО – 197 (+0) од;

літаків – 276 (+1) од;

гелікоптерів – 257 (+4) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2);

крилаті ракети – 397 (+45);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од;

спеціальна техніка – 154 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 1 листопада Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються. Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.