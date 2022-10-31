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«Нас луплять, як кошенят»: окупант скаржиться на великі втрати (перехоплення)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Нас луплять, як кошенят»: окупант скаржиться на великі втрати (перехоплення)
Погодні умови не дають росіянам наступати
фото з відкритих джерел

Росіянин плачеться, що більшість військових втратили свої речі, допомоги від держави не вистачає

Рашист поскаржився у розмові з родичкою, що на фронті більше втрат серед особового складу, ніж перемог. Також росіянин жаліється, що на передовій не вистачає речей, які чомусь не надсилають з РФ. Розмову окупанта оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Всі скаржаться, а у нас взводний, командир взводу, отримав поранення три дні тому. Я перев'язував його. А тепер я за нього», – пояснив росіянин.

Потім окупант поскаржився, що найближчий штаб знаходиться за 4,5 км. Через брудну землю дуже важко просуватись, тому вони вимушені повзти максимум на 150 метрів. Дівчина після його слів переконалась, що все виглядає красиво лише по телебаченню.

«Який там просунулись. Нас луплять, як кошенят. 12 загиблих, поранених понад 40 осіб. Луплять з міномета, ми навіть і доїхати не змогли, стрибали з автомобілів», – поскаржився окупант.

Росіянин додав, що більшість військових втратили свої речі, допомоги з РФ не вистачає, тому настрій далеко не переможний.

Нагадаємо, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Теги: розвідка окупанти Міноборони війна втрати перехоплення поранення

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