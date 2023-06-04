Росіяни накрили вогнем Харківщину: є загиблі та поранені

У Вовчанську загунули дві жінки 62 та 74 років

Сьогоднішні ворожі обстріли Харківщини забрали життя двох мирних мешканок, ще троє отримали поранення. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Як зазначається, цієї неділі окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ. Унаслідок ворожих ударів загинули дві жінки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки містян.

Крім того, приблизно опівдні противник обстріляв село Піщане Куп’янського району. Тілесні ушкодження отримала 58-річна жінка.

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Також сьогодні приблизно о 14:30 росіяни вдарили по смт Золочів Богодухівського району. Попередньо, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. 40-річний чоловік та 37-річна жінка отримали поранення.

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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини, 4 червня 2023 року фото: Офіс Генерального прокурора

Як повідомлялося, російська армія вранці 4 червня з вертольотів і танків масовано обстріляла населені пункти Чугуївського і Богодухівського районів Харківщини.

До слова, триває 466-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed-136/131.