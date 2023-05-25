Ракетний удар по Харківщині та атака дронів: яка ситуація в регіонах

Ракетний удар по с. Циркуни на Харківщині

У Чернівецькій області внслідок атаки дронів пошкоджено три житлових будинки

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Київщина

Вночі – чергова атака БПЛА, влучання на території області відсутні. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа лісової підстілки. Пожежа ліквідована.

Львівщина

Вночі під час повітряної тривоги працювала ППО, збито 10 БПЛА «Шахед 136». Влучань та пошкоджень не зафіксовано.

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Буковина

На ранок в населеному пункті Дністровського району ймовірно внаслідок падіння уламків БПЛА «Шахед 136» виникла пожежа. Пожежу ліквідовано, пошкоджено три житлових будинки. Жертв та постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Чернігівщина

За добу – два обстріли, Корюківський район, із артилерії. В одному із сіл пошкоджено приватний будинок. Без жертв.

Сумщина

Вночі та зранку ворогом здійснено сім обстрілів (19 вибухів): два танкових (17 вибухів), один ВОГами (два вибухи) та чотири зі стрілецької зброї (15 черг) по прикордонній території та населеним пунктам Сумської області. Обстрілів зазнали

Новослобідська Конотопського району, Великописарівська ТГ Охтирського району, Есманська ТГ, Шалигинська ТГ Шосткинського району. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Білопільська.

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Хотінська громада: пошкоджено три будинки. Внаслідок обстрілу отримали поранення дві цивільні особи. Їм надано необхідну медичну допомогу. Юнаківська громада: з території РФ з ворожого літака здійснено пуск авіаційної ракети. Внаслідок влучання ракети пошкоджено заклад дошкільної освіти. Також росяни здійснили обстріл з міномету – чотири вибухи.

Запорізька область

За минулу добу ворог завдав 78 артилерійських ударів та два з РСЗВ по 16 населених пунктах: Гуляйполю, Гуляйпільському, Степногірську, Залізничному, Ольгівському, Плавням, Полтавці та іншим прифронтовим селам. Зафіксовано 24 повідомлення про руйнування. Знову постраждало житло і майно місцевих жителів. Людей не зачепило.

Дніпропетровщина

На ранок агресор знову вдарив по Нікополю. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється. Постраждалих немає. Вчора російська армія також вдарила по Нікополю. Ворог цілився по місту з важкої артилерії. Пізніше атакував район дроном-камікадзе. Влучив по Марганецькій громаді. Пошкоджений приватний будинок. Люди вціліли.

Харківщина

Вночі ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по с. Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю, пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстріляв щонайменше 18 населених пунктів.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Землянки.

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На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

Завдав авіаудару в районі Кислівки. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка та Берестове.

В с. Олександрівка Ізюмського району внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм постраждав цивільний чоловік 33 років. Госпіталізований з пораненням. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 8,16 га території та знешкодили 139 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Противник дещо зменшив активність наземних наступальних дій, втім не припинив обстрілювати наші села та селища. По Діброві завдано авіаційного удару. Невське, Білогорівка та Стельмахівка під ворожим вогнем перебувають вже декілька діб поспіль. Днями у Невському пошкоджено будинок місцевої жительки.

За добу противник здійснив 105 обстрілів (498 снарядів).

Донеччина

За минулу добу росіяни здійснили 27 обстрілів. Під вогнем рашистів – 12 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, смт Північне, с.Карлівка, с.Миколаївка, с. Новоселівка Перша, с.Сокіл, с.Ступочки.

Пошкоджено 14 житлових будинків (з них один — багатоквартирний), приміщення церкви, службовий автомобіль, два цивільних автомобілі, ЛЕП, ангар вагонного депо, п'ять локомотивів, складське приміщення. На Донеччині за добу: один загиблий, шестеро поранених.

Одещина

Протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито 1 дрон-камікадзе типу Shahed-131/136 над Одещиною. Влучань не зафіксовано.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено три ворожих ударних БПЛА Shahed-131/136.

Вчора ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 83 обстріли (411 снаряд), з них по м. Херсон – два артилерійських обстріли (чотири снаряди). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області.

По Бериславу ворог бив з авіації. Зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожитку освітнього закладу, а також пошкоджено житлові будинки.

Через мінометний обстріл Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. Била армія рф і по Іванівці. Внаслідок обстрілів поранення дістала 60-річна жінка, її шпиталізували. Всього за добу внаслідок ворожих обстрілів четверо людей дістали поранення.

Нагадаємо, триває 456-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.