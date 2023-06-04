Окупанти зранку вдарили по Харківщині: деталі

Унаслідок російських обстрілів є поранені та руйнування

Російська армія вранці 4 червня з вертольотів і танків масовано обстріляла населені пункти Чугуївського і Богодухівського районів Харківщини. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Ворог вкотре масовано обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. У місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано два будинки та господарські споруди.

Крім того, зранку росіяни з вертольотів обстріляли село Івашки Богодухівського району. Обійшлося без масштабних руйнувань і жертв.

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«Унаслідок ранкового танкового обстрілу села Гур'їв Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у будівлю будинку культури, який зазнав значних пошкоджень», – повідомив очільник ОВА.

Протягом минулої доби, 3 червня, ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

Так, у селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено об'єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарські споруди. У селі Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми. Крім того, у Вовчанську пошкоджено заклад освіти, два приватні житлові будинки та автомобіль.

Унаслідок обстрілу села Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, отримала поранення 74-річна жінка.

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За словами Синєгубова, протягом минулої доби обстрілів у Харкові не зафіксовано.

До слова, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Зауважимо, окупанти обстріляли Запорізьку область (фото).

Крім того, росіяни вдарили по Херсонщині з артилерії: влучили у житлові квартали.

Нагадаємо, увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

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За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Загалом у результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять – діти. У ніч на 4 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді Дніпропетровщини, куди ввечері 3 червня поцілили окупанти, дістали тіло дворічної дівчинки: російська ракета вбила дитину.