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Плацдарм для подальшого контрнаступу. ЗСУ прорвали позиції окупантів у Бахмуті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Плацдарм для подальшого контрнаступу. ЗСУ прорвали позиції окупантів у Бахмуті
Ширина смуги прориву ЗСУ склала 2 км, а глибина – 700м
фото ілюстративне

У супротивника щонайменше 50 «200-х» та до сотні «300-х», ще четверо росіян у полоні

Третя штурмова бригада провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу. Про це йдеться у Telegram-каналі бригади.

«Ширина смуги прориву склала 2 км, а глибина – 700м», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, у супротивника щонайменше 50 «200-х» та до сотні «300-х». Станом на зараз ще четверо росіян у полоні.

Також ліквідовано резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК.

«Успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів», – зазначають в бригаді.

Нагадаємо, триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: Україна окупанти росія війна Бахмут

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