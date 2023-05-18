Плацдарм для подальшого контрнаступу. ЗСУ прорвали позиції окупантів у Бахмуті
У супротивника щонайменше 50 «200-х» та до сотні «300-х», ще четверо росіян у полоні
Третя штурмова бригада провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу. Про це йдеться у Telegram-каналі бригади.
«Ширина смуги прориву склала 2 км, а глибина – 700м», – йдеться в повідомленні.
Попередньо, у супротивника щонайменше 50 «200-х» та до сотні «300-х». Станом на зараз ще четверо росіян у полоні.
Також ліквідовано резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК.
«Успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів», – зазначають в бригаді.
Нагадаємо, триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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