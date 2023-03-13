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Росіяни обстріляли селище на Сумщині: є загиблий та поранені

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни обстріляли селище на Сумщині: є загиблий та поранені
фото: Андрій Єрмак/Телеграм

Росіяни завдали удар в районі місцевого професійно-аграрного ліцею

Сьогодні, 13 березня, російські загарбники обстріляли аграрний ліцей в Сумській області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«В Сумській області росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське», – розповів він.

За його словами, окупанти завдали удар в районі місцевого професійно-аграрного ліцею. «Одна цивільна особа загинула, чотири особи поранені», – додав Єрмак.

Як повідомлялось, з самого ранку російські окупанти понад 40 разів вдарили по прикордонню Чернігівської та Сумської області з різних видів озброєння.

Нагадаємо, розпочалася 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках. 

Теги: окупанти озброєння Андрій Єрмак втрати поранення росіяни Сумщина

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