ЗСУ назвали одну з цілей окупантів під час останнього масового обстрілу

Під час ракетної атаки росіяни намагалися з'ясувати, чи Україна вже отримала Patriot

Росіяни здійснили декілька хвиль запусків ракет та дронів

Російські окупанти під час останньої масованої атаки 9 березня шукали в Україні комплекси ППО Patriot. Тому здійснили декілька хвиль запусків ракет та дронів. Про розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Гуменюк пояснила тактику окупантів. Спершу для відволікання уваги української ППО були запущені дрони, потім – масований ракетний удар. Наступна атака безпілотниками для перевірки результатів, і на завершення – удар «Кинжалами», які не може збити українська ППО.

«Таку тактику ворог використовував для того, щоб хоча б якісь перемоги собі приписати. І перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому зіграла така попередня інформація про те, що в Україні вже є системи типу Patriot. І вони намагалися переконатися, чи воно так насправді», – сказала Гуменюк.

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Нагадаємо, нещодавно польський міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті Razon повідомив, що до України вже прибули перші американські системи протиракетної оборони Patriot. Згодом міноборони Польщі спростувало заяву міністра, що комплекси вже в Україні.