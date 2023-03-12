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ЗСУ назвали одну з цілей окупантів під час останнього масового обстрілу

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ назвали одну з цілей окупантів під час останнього масового обстрілу
Під час ракетної атаки росіяни намагалися з'ясувати, чи Україна вже отримала Patriot
фото: commons.wikimedia.org

Росіяни здійснили декілька хвиль запусків ракет та дронів

Російські окупанти під час останньої масованої атаки 9 березня шукали в Україні комплекси ППО Patriot. Тому здійснили декілька хвиль запусків ракет та дронів. Про розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Гуменюк пояснила тактику окупантів. Спершу для відволікання уваги української ППО були запущені дрони, потім – масований ракетний удар. Наступна атака безпілотниками для перевірки результатів, і на завершення – удар «Кинжалами», які не може збити українська ППО.

«Таку тактику ворог використовував для того, щоб хоча б якісь перемоги собі приписати. І перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому зіграла така попередня інформація про те, що в Україні вже є системи типу Patriot. І вони намагалися переконатися, чи воно так насправді», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, нещодавно польський міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті Razon повідомив, що до України вже прибули перші американські системи протиракетної оборони Patriot. Згодом міноборони Польщі спростувало заяву міністра, що комплекси вже в Україні.

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Теги: окупанти ворог міністр Міноборони обстріл

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