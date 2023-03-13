Обстріл Миколаївщини: загинуло подружжя, семирічний хлопчик залишився сиротою (фото)

Загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 року народження, їхню дитину 7 років доставили в лікарню

Унаслідок російського обстрілу четверо людей госпіталізовано до лікарні з різними ступенями тілесних ушкоджень

Сьогодні вранці російські загарбники завдали удару по селу Солончаки Куцурубської громади. Снаряди потрапили в житловий будинок, де в цей час знаходилися чоловік з дружиною та їхній син. Унаслідок ранкового обстрілу двоє людей загинули та четверо постраждали. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Боєприпаси та їх уламки влучили в приватний одноповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини з-під завалів дістали тіла загиблих чоловіка та жінки. Їх сина, хлопчика 7 років, забрала швидка.

Також до лікарні госпіталізовано ще трьох мешканців села з різним ступеням тілесних ушкоджень. Зруйновано житлові будинки, господарські споруди.

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На місцях подій працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, працівники ДСНС. Правоохоронці проводять першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора. Вилучено уламки боєприпасів.

Нагадаємо, розпочалася 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.

Раніше слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів «Слава Україні!», був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович. До слова, стало відомо, громадянином якої держави був Олександр Мацієвський.