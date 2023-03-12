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Рашисти обстріляли селище на Херсонщині: є поранена

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рашисти обстріляли селище на Херсонщині: є поранена
Окупанти обстріляли житловий сектор селища на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Постраждалій надана медична допомога

У неділю вранці російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала дівчина. Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Сьогодні вранці ворог обстріляв житловий сектор у Білозерці. Одна дівчина дістала поранення, їй оперативно було надано медичну допомогу», – написав він.

Нагадаємо, у суботу 11 березня російська армія здійснила 29 обстрілів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще троє отримали поранення. 

Зазначимо, що сьогодні, 12 березня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Почалися пожежі, пошкоджено будинки та багатоповерхівку. 

Теги: армія Херсонщина військові Telegram ворог поранення

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