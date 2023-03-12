Рашисти обстріляли селище на Херсонщині: є поранена

Постраждалій надана медична допомога

У неділю вранці російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала дівчина. Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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«Сьогодні вранці ворог обстріляв житловий сектор у Білозерці. Одна дівчина дістала поранення, їй оперативно було надано медичну допомогу», – написав він.

Нагадаємо, у суботу 11 березня російська армія здійснила 29 обстрілів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще троє отримали поранення.

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Зазначимо, що сьогодні, 12 березня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Почалися пожежі, пошкоджено будинки та багатоповерхівку.