Росіяни риють траншеї на півночі Криму: оприлюднене супутникове відео

Окупаційні позиції були побудовані протягом останнього місяця

Російські загарбники у тимчасово окупованому Криму вриють траншеї. Зокрема траншеї з’явилися біля перешийків на південь від Армянська та Суворового. Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані у Twitter OSINT-аналітика Бреді Ефріка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На останніх супутникових знімках видно траншеї, побудовані російськими військами на півночі Криму. Ці позиції були побудовані протягом останнього місяця і знаходяться приблизно за 10 км від Херсонської області», – йдеться у дописі Ефріка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.