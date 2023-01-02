Окупанти в Криму почали роздавати рекомендації, як діяти під час повітряної тривоги

На деяких автівках, які їздять у Сімферополі, помітно наліпки з державним гербом України

Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму почали роздавати так звані рекомендації, як діяти під час повітряної тривоги. Про це повідомило представництво президента України в АР Крим.

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«Після частої «бавовни» окупанти в Криму почали роздавати населенню так звані рекомендації про те, як діяти під час повітряної тривоги. Все було б добре, якби не російська мова та заборона брати домашніх улюбленців у сховища», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що на деяких автівках, які їздять у Сімферополі, помітно наліпки з державним гербом України. А в одному з дитсадочків Сімферополя з’явилася дошка з текстом українського гімну та державної символіки, а також зображення синьо-жовтого прапора на одній із будівель.

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Раніше повідомлялося, що колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес прогнозує, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня, якщо Захід продовжить надавати їй обіцяну допомогу і збереже санкції проти РФ.

Також гауляйтер Севастополя вже вивіз із Криму своє майно та сім’ю.

Нагадаємо, триває 313-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА «Шахед-136». Усі ці дрони було збито.