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Гауляйтер Севастополя вже вивіз із Криму своє майно та сім'ю – Центр нацспротиву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гауляйтер Севастополя вже вивіз із Криму своє майно та сім'ю – Центр нацспротиву
Московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому
фото з відкритих джерел

Поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що «Росія в Криму навсєгда»

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розвожаєв вивіз все своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Також гауляйтер вивіз за кордон своїх дітей.

«Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру. В цілому вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що «Росія тут навсєгда», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що на тимчасово окупованих територіях зійснюється мародерство підприємств та житлових помешкань, а родичів окупантів вивозять подалі. Також варто зазначити, що осінню Кремль провів закрите дослідження громадської думки щодо «втрати Криму».

Раніше розвідка повідомляла про діяльність українських партизанів у Криму.

До слова, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення. 

Теги: Крим росія окупанти війна Севастополь Україна

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