Генерал Ходжес: Час деокупації Криму залежить від дій Заходу

Американський військовий вказав на нездатність РФ захистити окуповані території

Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес прогнозує, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня, якщо Захід продовжить надавати їй обіцяну допомогу і збереже санкції проти РФ.

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After 8 years and with all the advantages, this is all that Russia controls! @berlin_bridge Ukraine will liberate Crimea by end of August if we continue to provide what we said we'd provide and if we keep Sanctions in place. Sooner if we provided longer range precision weapons. https://t.co/J5V3wNHBNa — Ben Hodges (@general_ben) January 2, 2023

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Годжес також зробив ретвіт карти окупованих Росією регіонів України, опубліковану геополітичною експерткою Джессікою Берлін, зауваживши, що «це все, що контролює Росія після 8 років і з усіма перевагами».

Раніше звернув увагу нате, що РФ уже зараз суттєво втрачає логістичні можливості. Саме це дає Україні шанс швидко звільнити окупований півострів.

До слова, член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін повідомив, як Україна вдається до хитрощів, щоб забезпечити безперебійні поставки західної зброї.