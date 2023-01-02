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Генерал Ходжес: Час деокупації Криму залежить від дій Заходу

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Генерал Ходжес: Час деокупації Криму залежить від дій Заходу
Бен Ходжес: РФ уже зараз суттєво втрачає логістичні можливості
фото Delfi

Американський військовий вказав на нездатність РФ захистити окуповані території

Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес прогнозує, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня, якщо Захід продовжить надавати їй обіцяну допомогу і збереже санкції проти РФ.

Годжес також зробив ретвіт карти окупованих Росією регіонів України, опубліковану геополітичною експерткою Джессікою Берлін, зауваживши, що «це все, що контролює Росія після 8 років і з усіма перевагами».

Раніше звернув увагу нате, що РФ уже зараз суттєво втрачає логістичні можливості. Саме це дає Україні шанс швидко звільнити окупований півострів.

До слова, член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін повідомив, як Україна вдається до хитрощів, щоб забезпечити безперебійні поставки західної зброї.

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Теги: війна росія Крим деокупація

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