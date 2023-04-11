Росіяни мінують територію навколо Запорізької АЕС

Ворог боїться контрнаступу ЗСУ

Російські загарбники в тимчасово окупованому Енергодарі мінують берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС. Про це повідомив мера Енергодара Дмитро Орлов в ефірі «5 каналу».

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«Якщо до цього моменту заміновано було виключно берегову лінію та територію по периметру атомної станції, то зараз вони перейшли до мінування навколишніх сіл, лісосмуг, посадок. Вони бояться контрнаступу ЗСУ і намагаються себе убезпечити», – сказав Орлов.

Крім того, фіксується переміщення ворожої техніки у прилеглих до Енергодара селах.

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«Попри все не тільки енергодарці, а й самі окупанти розуміють, що Енергодар буде звільнено. Енергодарці чекають на Збройні Сили України. Окупанти та колаборанти теж чекають. І дедалі більше та помітніше нервують», – додав мер.

Раніше повідомлялося, що рішення про початок контрнаступу Генеральний штаб ЗСУ прийматиме самостійно в останній момент.

До слова, за повідомленням ЗМІ, Україна готує 40 тис. добровольців, які мають підсилити регулярну армію під час запланованого контрнаступу.

Також міністр Резніков пояснив, чи буде достатньо для контрнаступу зброї, яку передають Україні партнери.