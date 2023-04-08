У жовтні українські сили намагалися відбити Запорізьку АЕС – Times

Британське видання розкрило деталі невдалої спецоперації

Британська газета Times опублікувала матеріал, присвячений спробі Збройних сил України зайняти територію Запорізької АЕС, де знаходяться російські військові.

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Про те, що ЗСУ спробували висадити десант та штурмувати ЗАЕС, наприкінці жовтня минулого року повідомляли чиновники окупаційних адміністрацій та міноборони Росії. Як зазначає Times, Київ офіційно не визнавав спроби штурму найбільшої в Європі атомної електростанції, проте представники українського спецназу, військової розвідки та ВМС на умовах анонімності розповіли журналістам подробиці операції.

На той момент російські війська утримували електростанцію вже понад шість місяців, використовуючи її територію для обстрілів українських міст на іншому березі Дніпра та великого сталеливарного заводу у Нікополі, пише Times.

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У ніч на 19 жовтня близько 600 військових на 30 катерах зі зброєю, у тому числі з великокаліберними кулеметами, гранатометами MK-19 та протитанковими засобами, спробували висадитися на лівий берег Дніпра.

«Ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь лише піхота. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це є атомна станція», - цитує газета одного з військових.

«Російські військові збудували дуже щільну оборону, все замінували. Коли ми почали наближатися, вони навіть підтягнули танки та артилерію і почали обстрілювати нас прямо на воді», – розповів український військовий.

Поки катери спецназу перепливали Дніпро, українські військові почали обстрілювати позиції Росії, зокрема, за допомогою ракетних систем HIMARS.

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У результаті лише невеликій групі українських військових вдалося дістатися берега, вони почали тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодара, але потім змушені були відступити.

Глава українського «Енергоатому» Петро Котін висловив припущення, що повернути ЗАЕС вийде, якщо українська армія зможе просунутися на південь у бік Криму та Мелітополя.

«Це єдиний варіант – без безпосереднього обстрілу станції, без прямого наступу на територію станції, – каже він. – Дуже небезпечно робити такі речі поруч із ядерними матеріалами».

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ 29 березня прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Гроссі заявив, що візит на Запорізьку атомну електростанцію підтвердив його оцінку серйозності ситуації з ядерною безпекою на найбільшому в Європі такому об’єкті в період посилення військової активності в регіоні.

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27 березня глава МАГАТЕ зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.