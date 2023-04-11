Контрнаступ ЗСУ: Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення

За словами Данілова, Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Великобританія, Німеччина і Польща

Секретар РНБО натякнув, що Україна має не один план контрнаступу

Рішення про початок контрнаступу Генеральний штаб ЗСУ приймати самостійно в останній момент. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє на Tagesschau.

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«Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти – це мало», – наголосив Данілов.

Також секретар РНБО прокоментував «витік» секретних документів Пентагону та повідомлення ЗМІ про те, що Україні довелося змінити деякі військові плани після цього. «Спецслужби повинні бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи», – сказав він.

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Раніше Данілов заявив, що вважає, що Україна не втрачає переваги й від терміну початку контрнаступу операції це не залежить.

Нагадаємо, у результаті очікуваного контрнаступу України цієї весни українським військам вдасться звільнити значну частину території, яку зараз окупували російські сили. Але це буде надзвичайно складним завданням, вважає генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач армією США в Європі Марк Гертлінг.

Триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках.