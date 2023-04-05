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Україна готує 40 тис. добровольців для контрнаступу – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна готує 40 тис. добровольців для контрнаступу – Reuters
На підготовку цивільних без досвіду піде до чотирьох місяців, а колишніх силовиків можна навчити за два
фото ілюстративне

Підрозділи підпорядковуватимуться Міністерству внутрішніх справ

Україна готує 40 тис. добровольців, які мають підсилити регулярну армію під час запланованого контрнаступу. Про це пише Reuters.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, чиє відомство займається набором, до підрозділів входитимуть чоловіки та жінки, колишні військові та правоохоронці, а також люди без бойового досвіду.

Він повідомив, що на підготовку цивільних без досвіду піде до чотирьох місяців, а колишніх силовиків можна навчити за два.

Як зазначається у матеріалі, нові бригади, призвані Міністерством внутрішніх справ, будуть воювати разом з регулярними армійськими підрозділами, підкріпленими новими західними бойовими танками, і тисячами свіжих військових, навчених союзними арміями за межами України. Нові штурмові бригади мають гучні назви: «Спартан», «Кара-Даг», «Ураган», «Червона калина» тощо. Підрозділи підпорядковуватимуться Міністерству внутрішніх справ, як і інші підрозділи, наприклад полк «Азов».

Бригадою «Сталевий кордон» командує Валерій Падитель, який очолював українських прикордонників під час оборони нині окупованого Маріуполя та потрапив у полон. Його звільнили у вересні минулого року під час обміну полоненими. «Ми будемо продовжувати навчання, будемо тренуватися весь час, поки формується бригада і поки ми чекаємо бойових порядків», – розповів він.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що найбільш ризиковим напрямком для контрнаступу ЗСУ залишається Схід України. 

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Теги: міністр полон військові навчання россия Олексій Резніков кордон ураган звільнення контрнаступ

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