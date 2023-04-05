Україна готує 40 тис. добровольців для контрнаступу – Reuters

На підготовку цивільних без досвіду піде до чотирьох місяців, а колишніх силовиків можна навчити за два

Підрозділи підпорядковуватимуться Міністерству внутрішніх справ

Україна готує 40 тис. добровольців, які мають підсилити регулярну армію під час запланованого контрнаступу. Про це пише Reuters.

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За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, чиє відомство займається набором, до підрозділів входитимуть чоловіки та жінки, колишні військові та правоохоронці, а також люди без бойового досвіду.

Він повідомив, що на підготовку цивільних без досвіду піде до чотирьох місяців, а колишніх силовиків можна навчити за два.

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Як зазначається у матеріалі, нові бригади, призвані Міністерством внутрішніх справ, будуть воювати разом з регулярними армійськими підрозділами, підкріпленими новими західними бойовими танками, і тисячами свіжих військових, навчених союзними арміями за межами України. Нові штурмові бригади мають гучні назви: «Спартан», «Кара-Даг», «Ураган», «Червона калина» тощо. Підрозділи підпорядковуватимуться Міністерству внутрішніх справ, як і інші підрозділи, наприклад полк «Азов».

Бригадою «Сталевий кордон» командує Валерій Падитель, який очолював українських прикордонників під час оборони нині окупованого Маріуполя та потрапив у полон. Його звільнили у вересні минулого року під час обміну полоненими. «Ми будемо продовжувати навчання, будемо тренуватися весь час, поки формується бригада і поки ми чекаємо бойових порядків», – розповів він.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що найбільш ризиковим напрямком для контрнаступу ЗСУ залишається Схід України.