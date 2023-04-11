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Росія посилює десантників «сонцепеками» для наступу – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія посилює десантників «сонцепеками» для наступу – британська розвідка
Москва намагається відновити Повітряно-десантні війська, які зазнали тяжких втрат
фото з відкритих джерел

За даними британської розвідки, дуже руйнівний ТОС-1А, який Росія називає «важким вогнеметом», зазвичай експлуатується російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні 

Російська влада намагається відновити Повітряно-десантні війська на фронті, які зазнали тяжких втрат. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 3 квітня 2023 року російські ЗМІ повідомили про передачу термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А «Сонцепек» Повітряно-десантним військам (ПДВ) Росії.

За даними британської розвідки, дуже руйнівний ТОС-1А, який Росія називає «важким вогнеметом», зазвичай експлуатується російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні і раніше офіційно не був пов'язаний з ПДВ.

«Передача, ймовірно, вказує на майбутню роль ВДВ у наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль щодо відновлення ВДВ після тяжких втрат у перші дев'ять місяців війни», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках.

Теги: британська розвідка втрати влада Міноборони росія

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