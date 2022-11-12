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Росіяни спробують утримати Мелітополь – Федоров

Альона Боженко
glavcom.ua
Росіяни спробують утримати Мелітополь – Федоров
Російські загарбники готуються обороняти Мелітополь
фото ілюстративне

Окупанти будують фортифікаційні споруди на захоплених заводах

Російські загарбники будують у Мелітополі фортифікаційні споруди, а значить будуть намагатися втримати місто. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Сьогодні весь день колаборанти та окупанти один поперед одного розповідають, що евакуації ніякої не буде, Мелітополь ніхто здавати не буде і рашистам потрібен сухопутний шлях до Криму. Але всі такі балачки ми пам’ятаємо і про Херсон, і пам’ятаємо, як вони в Харкові намагалися зробити столицю начебто нової України. Тож ніхто в рашистську пропаганду не вірить», – зазначив Федоров.

Він зазначив, що для будівництва фортифікаційних споруд росіяни використовують захоплені моторний завод та завод залізобетонних конструкцій, а також розбирають всі меліоративні канали і плити з них теж забирають для такого будівництва. Федоров підкреслив, що загарбники готуються обороняти Мелітополь, але «так само вони готувалися обороняти Херсон і Херсонську область».

Міський голова також розповів, що в місті перебуває багато російських військових, через що чиниться терор щодо місцевого населення. Так, зокрема, прокурора так званої рейкової «Запорізької області» призначили людину з Хабаровська. Він відомий тим, що вдало розганяє мирні протести.

Також Федоров додав, що наразі дуже складно доносити правдиву інформацію мешканцям тимчасово окупованих територій, адже росіяни блокують телебачення, радіомовлення, Інтернет і навіть соцмережі. Мер закликав усіх, тих хто живе на підконтрольній Україні території, телефонувати своїм родичам у захоплених населених пунктах і розповідати правду.

«На жаль, ми мусимо констатувати, що Мелітополь став військовою базою в цілому. Буквально сьогодні ми отримуємо звістки від наших мешканців, що деякі військові частини, які виїхали з Херсонщини, зараз розміщуються в передмісті Мелітополя на узбережжі Лиману або навпаки зі східної сторони Мелітополя. рашисти намагатимуться утримати Мелітополь. На жаль, вони будують фортифікаційні споруди, як із південної частини, а це з Херсонщини, з Криму, так і безпосередньо зі сторони Запоріжжя», – додав міський голова.

Нагадаємо, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. Також, до Херсона повернулись та розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації.

Теги: Херсон росіяни рашисти окупанти місто Мелітополь Запоріжжя завод військові

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