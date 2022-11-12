Рашисти з «Градів» обстріляли селище на Херсонщині. Є загиблі
Внаслідок обстрілу загинули дві жінки
Російські окупанти із реактивної системи залпового вогню «Град» обстріляли селище Горностаївка на Херсонщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.
Внаслідок обстрілу загинули дві жінки, близько 10 будинків зазнали пошкоджень.
«Такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої «евакуації». Самі ж військові РФ ховаються по підвалах місцевих жителів», – додав Янушевич.
Нагадаємо, 11 листопада, російські загарбники знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Додамо, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. Також, до Херсона повернулись та розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації.
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