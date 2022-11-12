Рашисти з «Градів» обстріляли селище на Херсонщині. Є загиблі

Росіяни з РСЗВ обстріляли селище на Херсонщині

Внаслідок обстрілу загинули дві жінки

Російські окупанти із реактивної системи залпового вогню «Град» обстріляли селище Горностаївка на Херсонщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

Внаслідок обстрілу загинули дві жінки, близько 10 будинків зазнали пошкоджень.

«Такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої «евакуації». Самі ж військові РФ ховаються по підвалах місцевих жителів», – додав Янушевич.

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Нагадаємо, 11 листопада, російські загарбники знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Додамо, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. Також, до Херсона повернулись та розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації.