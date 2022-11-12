Як розвиватимуться події на фронті після звільнення Херсона: прогноз Ходжеса

Ходжес вважає, що визволення Херсона відіграло важливу роль у ході війни

Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з Himaras по окупантах, які перебувають на підступах до Криму. Про це повідомив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

«Himaras скоро стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як «ліве крило» контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочинається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму», – наголосив Ходжес.

Американський генерал також зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять нашим військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.

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Нагадаємо, екскомандувач американської армії в Європі Бен Ходжес впевнений, що попри однакові погодні умови взимку, російським військовим буде набагато важче на фронті, ніж українській армії.

Раніше Ходжес спрогнозував, завдяки чому Україна звільнить Маріуполь та Крим.

Додамо, американський генерал Бен Ходжес в інтерв'ю «Главкому» розповів, що ЗСУ звільнять окупований Крим до літа 2023 року. Україна відкине російські війська назад до позиції, яку вони займали до 23 лютого, до кінця року. А загалом перемога України полягатиме у повному відновленні суверенітету над власною територією і повернення одного мільйона українців, яких було викрадено та депортовано до Росії.