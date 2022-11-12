Херсонці оваціями зустріли командувача об’єднання «Південь» (відео)

Люди тисли руку та обнімали командувача

Командувач оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук прибув до звільненого Херсона. Мешканці міста зустріли його оваціями, вигуками «Слава Україні!» та «Слава ЗСУ!». Люди аплодували і кричали «Дякуємо!». Відповідне відео об’єднання «Південь» оприлюднило на своїй сторінці у Facebook.

Херсонці тисли руку та обнімали командувача. Андрій Ковальчук подякував людям за витримку і віру.

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Як відомо, сьогодні 12 листопада, до Херсона повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації.

Також відомо, що у Херсоні військова адміністрація запроваджує комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 8:00.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

До слова, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи.

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