Росіяни вдаються до провокацій, щоб розшукати партизан на Луганщині

Окупанти навіть відстежували школярів, які певний час були відсутніми у школах

Населеними пунктами Білокуракинщини тимчасово окупованої Луганщини днями пересувалася техніка із синьо-жовтим прапором – загарбники дивилися на реакцію місцевого населення. Про це повідомляє Луганська ОВА.

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«Безпосередньо в райцентрі окупанти задіяли «СОБР», усі сили місцевої комендатури та навіть бронетехніку. Свою увагу вони зосередили на людях, які мали зареєстрований в Україні бізнес», – йдеться в повідомленні.

Окупанти навіть відстежували школярів, які певний час були відсутніми у школах та можливо брали участь у дистанційному навчанні в українських освітян.

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У Сиротиному росіяни перевіряли прилеглі дачні садиби.

«Там вони залишили після себе вибиті вікна і двері, бо у цій порі року, що не дивно, їм майже ніхто не відчинив. А ще – завалені паркани та розмиті дороги, бо пересувалися бойовики по вулицях на важкій техніці», – додали в обладміністрації.

Нагадаємо, триває 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.