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Росіяни змінили тактику на Луганщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни змінили тактику на Луганщині
фото ілюстративне

Стратегія в росіян залишається єдиною – вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей

У Луганській області російські окупанти намагаються захопити раніше деокуповані села, сподіваючись знайти слабкі місця в обороні України. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Бойові дії зараз ідуть біля деокупованого населеного пункту Стельмахівка Сватівського району. Українські захисники зберігають контроль над цим селом...Так само бої йдуть у напрямку Макіївка-Невське та Куземівка-Новоселівське. Так вони намагаються визначити місця, де можуть просунутися вперед», – зазначив Гайдай.

Крім того, очільник ОВА наголосив, що від зазначених населених пунктів практично нічого не залишилося, оскільки російські війська зруйнували їх постійними обстрілами.

«Стратегія в росіян залишається єдиною – вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. А щодо тактичних дій – вони розуміють, що не виходить у них якійсь «бліцкриг». Тому тактика в них така: де вони можуть, там і просуваються, але без успіху», – додав він.

Нагадаємо, триває 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: окупанти росія війна Луганщина

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