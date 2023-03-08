Росіяни змінили тактику на Луганщині

Стратегія в росіян залишається єдиною – вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей

У Луганській області російські окупанти намагаються захопити раніше деокуповані села, сподіваючись знайти слабкі місця в обороні України. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

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«Бойові дії зараз ідуть біля деокупованого населеного пункту Стельмахівка Сватівського району. Українські захисники зберігають контроль над цим селом...Так само бої йдуть у напрямку Макіївка-Невське та Куземівка-Новоселівське. Так вони намагаються визначити місця, де можуть просунутися вперед», – зазначив Гайдай.

Крім того, очільник ОВА наголосив, що від зазначених населених пунктів практично нічого не залишилося, оскільки російські війська зруйнували їх постійними обстрілами.

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«Стратегія в росіян залишається єдиною – вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. А щодо тактичних дій – вони розуміють, що не виходить у них якійсь «бліцкриг». Тому тактика в них така: де вони можуть, там і просуваються, але без успіху», – додав він.

Нагадаємо, триває 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.