Коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ на Луганщині: роз’яснення Гайдая

Два-три тижні буде достатньо для того, щоб ЗСУ накопичили достатньо сил та змінили ситуацію з глухої оборони до контрнаступу

Українські Сили оборони очікують на покращення погодних умов, щоб переходити в контрнаступ на Луганщині. Попередньо, це стане можливим вже за два тижні. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

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«Погода працює нам на користь. Бо скільки буде ще це болото? Я думаю, що з огляду на наші реалії, то, можливо, два тижні. Два-три тижні буде достатньо для того, щоб ми накопичили достатньо сил та змінили ситуацію з глухої оборони до контрнаступів», – зазначив він.

Голова ОВА також розповів, що зараз у Луганській області, особливо у напрямі Кремінної та Білогорівки, «досить важка» ситуація. Російські окупанти зосередили там максимальні зусилля, кидають у наступ резерви особового складу, додав він.

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«Якраз там (на Кремінському напрямку – «Главком») позиції наших Сил оборони штурмують кадрові військові з різних підрозділів: і з Іркутська, і з Хабаровська, і морпіхи, і десантники. Туди вони кидали свою сучасну техніку – термінатори, Т-90», – додав він.

Гайдай додав, що у ворога закінчуються танки Т-90, тому вони перейшли на Т-82.

Раніше повідомлялося, що окупанти готують план евакуації в одній із областей.

До слова, триває 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.