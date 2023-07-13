Російські хакери атакували дипломатів в Україні: деталі

Для атаки хакери використали оголошення про продаж BMW

Російські хакери з групи APT29, що працюють на російську службу зовнішньої розвідки, спробували атакувати дипломатів в Україні за допомогою оголошення про продаж BMW. Про це повідомляє Reuters.

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У середині квітня 2023 року польський дипломат надіслав електронною поштою оголошення про продаж свого старого седана BMW 5-ї серії до різних посольств. Російські хакери перехопили та скопіювали це повідомлення, впровадили в нього шкідливе ПЗ, а потім відправили його десяткам інших іноземних дипломатів, які працюють у Києві.

Як з'ясувалося, хакери вказали в оголошенні нижчу ціну, ніж від початку, намагаючись спонукати більше людей завантажувати шкідливе програмне забезпечення, яке дало б їм віддалений доступ до їх пристроїв. Це програмне забезпечення було замасковано під альбом фотографій BMW.

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Представник Держдепартаменту США заявив, що вони знали про цю діяльність і на підставі аналізу Управління кібербезпеки та технологічної безпеки дійшли висновку, що вона не торкнулася системи чи облікових записів працівників посольства США у Києві.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення РФ російські хакери намагаються у різний спосіб нашкодити Україні та її союзникам.

Нагадаємо, пов’язана з РФ хакерська група From Russia with Love 12 липня оприлюднила конфіденційну інформацію про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

8 липня українські військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Валерія Залужного.