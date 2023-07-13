Російські хакери злили секретні дані про підготовку саміту НАТО – ЗМІ

У мережу потрапили 29 файлів, у яких ідеться про охорону лідерів країн НАТО

Пов’язана з РФ хакерська група From Russia with Love учора, 12 липня, оприлюднила конфіденційну інформацію про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомив литовський портал 15min.

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За попередньою інформацією, хакери злили в мережу 29 файлів, що містять інформацію про охорону лідерів країн НАТО, різні слайди, презентації, протоколи, програмне забезпечення та імена військовослужбовців.

В опублікованих даних, зокрема, сказано, що під час підготовки саміту були перевірені 30 установ і 346 активів, розташованих на території Литви, з яких 23% потрапили в зону ризику, що характеризується як неприйнятний рівень загрози.

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Також у документах наявні особисті дані 17 співробітників снайперської групи міністерства внутрішніх справ Литви, які нібито відповідали за безпеку під час саміту. Були злиті й імена осіб, відповідальних за обмін розвідданими з розвідувальними службами НАТО в Литві і за моделювання можливих загроз безпеці учасників саміту.

Крім того, опубліковані нібито маршрути пересування делегацій Альянсу у Вільнюсі. Зокрема, наводяться конкретні маршрути й вулиці, якими начебто пересувалися колони.

Як стверджують проросійські Telegram-канали, деталі організації саміту НАТО стали відомі вже після того, як були отримані дані. Стверджується, що витік даних нібито стався в Україні, однак імовірно, що ця заява є пропагнадою.

Речниця Департаменту державної безпеки Литви Аурелія Вернікайте підтвердила в коментарі 15min хакерську атаку. За її словами, владі відома ситуація, інцидент розслідується у співпраці з відповідними органами.

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Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО.

До слова, на саміті НАТО було ухвалено рішення створити замість Комісії Україна-НАТО нову Раду Україна-НАТО, яка буде вирішувати кризові питання.

Як повідомлялося, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте невідомо, коли це станеться.