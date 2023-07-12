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У Єкатеринбурзі хакери зламали російський канал та показали контрнаступ ЗСУ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Єкатеринбурзі хакери зламали російський канал та показали контрнаступ ЗСУ (відео)
Росіяни дивилися по телебаченню відео про український контрнаступ
фото: скріншот з відео

Замість фільмів по телебаченню росіяни дивилися відеоролик, у якому показано контрнаступ ЗСУ

У Єкатеринбурзі хакери зламали російський канал «Дом кіно». Відтак замість фільмів по телебаченню росіяни дивилися відеоролик, у якому показано контрнаступ ЗСУ і звільнення українських територій. Відео оприлюднили у соцмережах.

Зазначимо, що таке ж відео вранці 10 липня оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

У кінці відеоролика розвідка викарбувала надпис: «Прийшов час відплати»

Зокрема, згодом стало відомо про вбивство у РФ командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України Станіслава Ржицького.

До слова, за попередньою інформацією, кілер міг відстежувати маршрут Ржицького за допомогою застосунку для бігу. Російський воєнний злочинець постійно викладав у мережу свої забіги й майже завжди бігав по тому самому маршруту, тому кілеру не склало труднощів спланувати вбивство.

Відтак по закінченню відеоролика розпочався показ балету «Лебедине озеро» російського композитора Петра Чайковського.

Нагадаємо, 8 липня понад 50 сайтів російського бізнесу, чиї власники підтримували вторгнення в Україну, припинили свою роботу. На них з’явилися зображення Валерія Залужного та вітання з його 50-річчям.

До слова, прессекретар президента країни-терористки РФ Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про візит російського лідера Владіміра Путіна до Китаю у жовтні 2023 року для участі у форумі «Один пояс – один шлях». За його словами, ця поїздка знаходиться у порядку денному.

Теги: росіяни російське телебачення кіно ЗСУ контрнаступ

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