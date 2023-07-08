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Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото)
8 липня Валерій Залужний святкує ювілей
фото з відкритих джерел

Хакери атакували сайти російських компаній, що підтримували війну РФ проти України

8 липня понад 50 сайтів російського бізнесу, чиї власники підтримували вторгнення в Україну, припинили свою роботу. На них з’явилися зображення Валерія Залужного та вітання з його 50-річчям.

На деяких сайтах користувачі побачили, як Валерій Залужний проїжджається танком по московському Арбату. Саме таку мрію Головнокомандувач озвучив в інтерв’ю Яніні Соколовій у вересні 2021 року.

Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото) фото 1

На інших сайтах – Валерій Залужний зображений на Красній площі на тлі літаків F-16.

Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото) фото 2

Серед сайтів, де було розміщено дефейси – компанії, які займаються юридичними послугами, ІТ, ремонтом техніки. Власники усіх компаній були помічені у публічній підтримці дій Володимира Путіна проти України.

Нагадаємо, 8 липня український воєначальник, генерал та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний святкує ювілей. Йому виповнилося 50 років.

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Теги: Валерій Залужний війна росія путін хакер

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