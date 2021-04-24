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    Російські найманці за добу 20 разів порушили режим тиші

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    Ситуація в районі проведення Операції Об&rsquo;єднаних сил залишається контрольованою - Російські найманці за добу 20 разів порушили режим тиші
    Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

    Бойових втрат серед українських бійців немає

    Протягом минулої доби, 23 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, з яких 19 обстрілів та одне дистанційне мінування.

    Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

    «Протягом минулої доби, 23 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, з яких 19 обстрілів та 1 дистанційне мінування», – йдеться у повідомленні.

    Біля населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120-го та 82-го калібрів, а поблизу Водяного – ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    У районі населеного пункту Південне ворог здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру та з протитанкового ракетного комплексу.

    Поблизу Лебединського, Красногорівки, Луганського та Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Біля селища Новгородське збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

    Бойових втрат серед українських бійців немає.

    Українська сторона СЦКК повідомляє, що вечірні обстріли населених пунктів Південне та Північне велися російськими окупантами безпосередньо з житлових кварталів Горлівки.

    Станом на 7 годину ранку, 24 квітня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так в районі населеного пункту Троїцьке ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл
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