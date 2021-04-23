  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу житлового сектору на Донеччині

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу житлового сектору на Донеччині
    Фото don.gp.gov.ua

    Було пошкоджено огорожу з шиферу та декілька вікон житлового будинку, у якому перебували місцеві мешканці

    22 квітня, о 22:41, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури с. Північне в Донецькій області. Про це інформує пресслужба прокуратури Донецької області.

    «Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено огорожу з шиферу та декілька вікон житлового будинку, у якому перебували місцеві мешканці», – йдеться в повідомленні.

    Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини вказаної події та особи, причетні до вчинення злочину.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу житлового сектору на Донеччині
    Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу житлового сектору на Донеччині
    Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу житлового сектору на Донеччині

    На Донбасі за минулу добу, 22 квітня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу один український військовий загинув. Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

    Так, противники відкривав вогонь із мінометів 82-го і 120-го калібрів поблизу Південного й Зайцеве, а в Красногорівки – ще і зі станкових протитанкових гранатометів.

    Недалеко від Шумів ворог зробив обстріл із протитанкового ракетного комплексу й мінометів 120-го калібру. Біля Пісків, Золоте-4, Водяне та Павлопіль бойовики обстрілювали позиції ООС із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті Майорського ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

    Теги: прокуратура бойовики на Донбасі Донбас обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies