Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу житлового сектору на Донеччині

Було пошкоджено огорожу з шиферу та декілька вікон житлового будинку, у якому перебували місцеві мешканці

22 квітня, о 22:41, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури с. Північне в Донецькій області. Про це інформує пресслужба прокуратури Донецької області.

«Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено огорожу з шиферу та декілька вікон житлового будинку, у якому перебували місцеві мешканці», – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини вказаної події та особи, причетні до вчинення злочину.

На Донбасі за минулу добу, 22 квітня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу один український військовий загинув. Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

Так, противники відкривав вогонь із мінометів 82-го і 120-го калібрів поблизу Південного й Зайцеве, а в Красногорівки – ще і зі станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від Шумів ворог зробив обстріл із протитанкового ракетного комплексу й мінометів 120-го калібру. Біля Пісків, Золоте-4, Водяне та Павлопіль бойовики обстрілювали позиції ООС із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті Майорського ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.