«Справа Бекірова» в окупованому Криму: свідки захисту не змогли прибути в суд

Захист попросив відкласти судове засідання, щоб докласти всіх зусиль і постаратися викликати свідків, допитати їх в суді

Свідки захисту у кримінальній справі стосовно кримськотатарського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова, якого судять в окупованому Криму заочно, не змогли прибути на засідання підконтрольного Росії Центрального райсуду Сімферополя через обмеження на в’їзд до Криму з боку материкової України, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням, адвокат Олексій Ладін заявив клопотання про перенесення засідання для того, щоб захисники змогли вжити додаткових зусиль і забезпечити явку свідків, які перебувають зараз на території материкової частини України і через протиепідемічні обмеження не можуть бути на засіданні і свідчити.

За словами адвоката, йдеться про родичів, у яких гостював Едем Бекіров, і які готові підтвердити його алібі.

«Захист попросив відкласти судове засідання, щоб докласти всіх зусиль і постаратися викликати свідків, допитати їх в суді, щоб вони підтвердили те, що було насправді, що Едем Бекіров ніяку вибухівку нікому не передавав», – заявив адвокат Ладін.

Підконтрольний Росії суд задовольнив клопотання і відклав засідання до 11 травня.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Серед тих, хто повернувся Україну, був Едем Бекіров.

Бекіров має I групу інвалідності і страждає від кількох важких хронічних хвороб. Відразу після обміну Бекірова прооперували у центрі невідкладної та інтенсивної кардіології клініки Святослава Денисова.

Бекіров перебував у кримському СІЗО за звинуваченням у нібито зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Був затриманий на в'їзді на окупований півострів 12 грудня 2018 року, в Крим прямував, щоб провідати стареньку матір і інших родичів перед плановою операцією на серці.