За час «перемир'я» на Донбасі російські бойовики вбили 94 українських військових

Збройні сили надали дані про втрати на фронті за дев'ять місяців

В період з 27 липня 2020 року (момент оголошення режиму припинення вогню) до 20 квітня 2021 року в районі проведення Операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули 93 військовослужбовці ЗСУ. Ще одного окупанти вбили напередодні.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода.

«З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ. Збройні сили надали додатково такі дані про втрати станом на 20 квітня: у квітні 2021 року загинули (померли) 17 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 9 осіб; у березні 2021 року загинули (померли) – 13 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 9 осіб; протягом 2021 року загинули (померли) – 49 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 29 осіб», - йдеться у відповіді на запит.

Заначимо, що наведені дані охоплюють період до 20 квітня і не містять дані про смерть бійця ЗСУ Олександра Луцика, який загинув 22 квітня, від влучання протитанкової керованої ракети. Олександр Луцик – 12-та бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.

Таким чином, кількість втрат в лавах ЗСУ за вказаний період – 94 військовослужбовці.

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13,1 тис. до 13,3 тис. людей.

Додамо, що напередодні Путін відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися в Москві.

«Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини ... Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», – сказав Путін.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

21 квітня Путін під час звернення до Федеральних зборів сказав, що РФ має свої інтереси в межах міжнародного права. За його словами, Москва завжди «знайде шлях відстояти свою позицію». Путін заявив про те, що не хоче спалювати мости з країнами Заходу, водночас пригрозив країнам.

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