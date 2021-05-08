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    Російські окупанти одинадцять разів порушували режим припинення вогню

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    Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ - Російські окупанти одинадцять разів порушували режим припинення вогню

    Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ

    Окупанти біля Південного здійснили дистанційне мінування

    Протягом доби 7 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, з початку доби 8 травня – два порушення тиші.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків.

    Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл з мінометів 120 калібру.

    З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки – ще й з ручних протитанкових гранатометів.

    Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного – ще й з підствольних гранатометів.

    У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

    Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

    Станом на 7 годину ранку 8 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

    Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру та мінометів 120-го калібру.

    Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї.

    Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

    Нагадаємо, стало відомо ім’я другого загиблого бійця на Донбасі.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл
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