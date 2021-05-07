У лікарні Львова помер воїн «Айдару», якого бойовики поранили 9 квітня

Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але 7 травня він помер

Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але 7 травня він помер

Юрій Опришко отримав кульове поранення в голову 9 квітня поблизу Старогнатівки

У п’ятницю, 7 травня, у госпіталі Львова від кульового поранення голови, якого зазнав 9 квітня в районі села Старогнатівка Донецької області, помер Юрій Леонідович Опришко. Про це йдеться на офіційній сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Опришко – уродженець Полтавської області, 1978 року народження. Був молодшим сержантом, військовослужбовцем 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 53-ї окремої механізованої бригади.

«Юрій Опришко отримав кульове поранення в голову 9 квітня поблизу Старогнатівки, оперативно був доставлений до шпиталю в Маріуполь, потім – до Львова. Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але, на жаль, доля розпорядилася інакше», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 10 травня об 11:00 у Кременчуці відбудеться віддання військових почестей і прощання із захисником.

Нагадаємо, 6 травня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті обстрілу загинув військовослужбовець із Житомирської області Сергій Коробцов. Хлопцю влітку було б всього 23 роки, залишилася дружина і маленький син.

Також 6 травня від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр». Дмитрові було 37 років. Він мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Призвався на службу у січні 2021 року. Для Дмитра це була перша ротація на фронті.