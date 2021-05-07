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    Військові підтримали ветерана АТО, який вбив нападника під час самооборони

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    У 2018-2019 роках Андрій Пекельний у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади виконував завдання у зоні Операції Об'єднаних сил&nbsp; - Військові підтримали ветерана АТО, який вбив нападника під час самооборони
    У 2018-2019 роках Андрій Пекельний у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади виконував завдання у зоні Операції Об'єднаних сил 
    Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ

    24-річний чоловік, захищаючи себе і матір від нападників, смертельно поранив одного з них – 23-річного мешканця сусіднього села

    Колектив 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ підтримав підозрюваного в умисному вбивстві ветерана війни на Донбасі Андрія Пекельного. Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

    Там зазначили, що хлопець у 2018-2019 роках у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади брав участь в операції Об'єднаних сил.

    Як йдеться у заяві, командир підрозділу та його побратими позитивно відгукуються про Пекельного: його називають відповідальним і дисциплінованим.

    «... був прикладом для своїх побратимів, не мав шкідливих звичок, всі поставлені завдання виконував вчасно та якісно, жодних зауважень під час служби до нього не було, у колективі користувався авторитетом та повагою», – йдеться у повідомленні.

    Колектив бригади підтримує ветерана та зазначають, що кожен має право на самооборону та захист свого житла. У бригаді закликають до чесного та справедливого розслідування.

    Йдеться про трагедію, яка трапилася 2 травня в селі Глищава на Тернопільщині, коли Андрій Пекельний обороняв свій дім від нападників.


    Тоді від ножового поранення загинув 23-річний учасник конфлікту Володимир Воробець.

    Підозрюваний зізнався у смертельному травмуванні нападника. Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 Кримінального кодексу України).

    Суд обрав ветерану АТО запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    Нагажаємо, в тюрмі від наслідків Covid-19 помер Анатолій Чивіков – засуджений до 13 років позбавлення волі за вбивство ветерана АТО, командира розвідки 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Сергія Олійника.

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    Теги: АТО суд ЗСУ ветеран військові напад розслідування Тернопільщина
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