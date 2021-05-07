За добу окупанти сім разів порушили «тишу»

Зокрема ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків

З початку доби 7 травня станом на 17:00 збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

Зокрема ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків.

З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а поблизу Авдіївки – також з ручних протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі протягом 6 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь. В результаті обстрілів загинули двоє українських військових, ще один отримав осколкове поранення. У День піхоти від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр» та військовослужбовець із Житомирської області Сергій Коробцов.