  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    За добу окупанти сім разів порушили «тишу»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бойових втрат серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає - За добу окупанти сім разів порушили «тишу»
    Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає
    Фото antikor.com.uа

    Зокрема ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків

    З початку доби 7 травня станом на 17:00 збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

    Зокрема ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків.

    З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а поблизу Авдіївки – також з ручних протитанкових гранатометів.

    У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

    Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

    Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

    Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі протягом 6 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь. В результаті обстрілів загинули двоє українських військових, ще один отримав осколкове поранення. У День піхоти від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр» та військовослужбовець із Житомирської області Сергій Коробцов.

    Теги: Росія окупанти ОБСЄ АТО бойовики на Донбасі війна обстріл СЦКК Холодний Яр Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies