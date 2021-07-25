  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Російські окупанти на Донбасі стріляють з мінометів та ракетних комплексів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На обстріли російських військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь - Російські окупанти на Донбасі стріляють з мінометів та ракетних комплексів

    На обстріли російських військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь

    Фото з відкритих джерел

    Внаслідок ворожого вогню втрат серед українських захисників немає

    За минулу добу окупанти дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Протягом минулої доби, 24 липня, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що біля населених пунктів Новоолександрівка та Золоте-4 ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.

    Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

    Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Біля Авдіївка ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

    У напрямку Новотошківського та Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації застосовували станкові протитанкові гранатомети.

    Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

    Станом на 7 годину ранку, 25 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

    Неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    У штабі повідомили, що бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.

    Нагадаємо, військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь, поранений в районі ООС минулого тижня, помер у п’ятницю у шпиталі в Харкові. Боєць потрапив до медзакладу у тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині. З ним евакуювали ще кількох поранених.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські окупанти на Донбасі стріляють з мінометів та ракетних комплексів