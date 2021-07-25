Російські окупанти на Донбасі стріляють з мінометів та ракетних комплексів

На обстріли російських військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Внаслідок ворожого вогню втрат серед українських захисників немає

За минулу добу окупанти дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом минулої доби, 24 липня, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що біля населених пунктів Новоолександрівка та Золоте-4 ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Авдіївка ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Новотошківського та Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 25 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У штабі повідомили, що бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.

Нагадаємо, військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь, поранений в районі ООС минулого тижня, помер у п’ятницю у шпиталі в Харкові. Боєць потрапив до медзакладу у тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині. З ним евакуювали ще кількох поранених.