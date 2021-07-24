Бойовики розміщують на лінії розмежування військову техніку

Місія фіксує численні випадки перешкоджання допуску з боку збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території

У ОРДЛО на полігони вивели сотні одиниць техніки – ОБСЄ

Місія ОБСЄ фіксує на території ОРЛО озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення. Про це інформує пресцентр ООС із посиланням на звіт ОБСЄ від 23 липня

«БПЛА малого радіуса дії СММ ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксував озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення на полігоні неподалік населеного пункту Бугаївка.

Це дванадцять 122 мм буксированих гаубиць Д-30А «Жаба» та дванадцять 122 мм самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика», одна 100 мм буксирована протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра», – повідомили у звіті ОБСЄ.

Поза межами виділених місць зберігання виявлено 24 танки Т-72, Т-64, 7 буксированих мінометів, 4 ЗРК 9К35 «Стріла 10», 89 БТР, БМП та БРДМ.

На полігоні в районі тимчасово окупованого населеного пункту Міусинськ Місією зафіксовано 46 танків, 13 буксированих гаубиць, 2 реактивних системи залпового вогню та 47 бойових броньованих машин.

Українська сторона СЦКК зазначає, що перебування значної кількості озброєння на полігонах свідчить про проведення бойового злагодження механізованих підрозділів російсько-окупаційних військ з наступною ротацією на лінії розмежування.

Крім того, СММ ОБСЄ в котрий раз фіксує численні випадки перешкоджання допуску представників Місії з боку збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що організація з безпеки і співробітництва в Європі нарахувала 118 порушень режиму припинення вогню на Донбасі 22 липня. Серед порушень – численні вибухи, обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте також: