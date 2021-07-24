У Харкові в госпіталі помер військовий

У нього залишилася дружина та діти

Військовослужбовця поранили минулого тижня в районі ООС

Військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь, поранений в районі ООС минулого тижня, помер у п'ятницю у шпиталі в Харкові. Про це повідомили харківська волонтерка Ярина Чаговець та волонтерка Світлана Сидоренко в Facebook.

Боєць потрапив до медзакладу у тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині. З ним евакуювали ще кількох поранених.

Учора стан погіршився і близько 16:00 вчора він помер.

За інформацією львівської волонтерки Світлани Сидоренко, у бійця залишилися дружина і двоє дітей 2,5 і 9 років, а також син 13-и років від першого шлюбу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі підірвався на міні український військовий. Його доставили до лікарні, стан здоров'я – задовільний.

Також відомо, що проросійські бойовики стали активніше застосовувати безпілотники на Донбасі. Вони використовують БПЛА для розвідки і коригування артилерійського вогню.

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