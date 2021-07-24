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    Протягом доби на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму тиші

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    Бойових втрат на лінії протистояння немає - Протягом доби на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму тиші
    Бойових втрат на лінії протистояння немає
    Ілюстративне фото

    На Донеччині українські позиції обстріляли з мінометів, на Луганщині помічено безпілотник

    Протягом суботи, 24 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку проросійських найманцівє. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

    «Біля населених пунктів Новоолександрівка та Золоте-4 ворог застосував протитанкові ракетні комплекси. Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Авдіївки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

    Як інформує пресцентр штабу ООС, на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

    Нагадаємо, що протягом минулої доби окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Луганщина Донеччина розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил безпілотник
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    Протягом доби на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму тиші