Протягом доби на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму тиші

Бойових втрат на лінії протистояння немає

На Донеччині українські позиції обстріляли з мінометів, на Луганщині помічено безпілотник

Протягом суботи, 24 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку проросійських найманцівє. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

«Біля населених пунктів Новоолександрівка та Золоте-4 ворог застосував протитанкові ракетні комплекси. Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Авдіївки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру», – йдеться у повідомленні.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Як інформує пресцентр штабу ООС, на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Нагадаємо, що протягом минулої доби окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.