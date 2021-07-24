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    Російські окупанти на Донбасі вели обстріли з забороненої зброї

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    На обстріли російських військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь - Російські окупанти на Донбасі вели обстріли з забороненої зброї
    На обстріли російських військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь
    Фото з відкритих джерел

    Серед українських захисників бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає

    За минулу добу окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

    «Протягом минулої доби, 23 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що поблизу Опитного ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.

    Неподалік Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

    У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

    Біля Катеринівки російські найманці вели обстріл із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    В районі Павлополя окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

    На Приазов’ї, неподалік Водяного, збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

    Також з мінометів 120-го калібру окупанти здійснили обстріл приватного сектору Опитного.

    З автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення. Потерпілий перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я – задовільний.

    Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

    Станом на 7 годину ранку 24 липня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

    Біля населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.

    Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

    За минулу та поточну добу серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл
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    Російські окупанти на Донбасі вели обстріли з забороненої зброї