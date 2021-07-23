ЄСПЛ відхилив частину вимог Росії до України
Свою заяву до Європейського суду РФ подала російською мовою
Європейський суд з прав людини відхилив запит уряду РФ про застосування тимчасових заходів у рамках міждержавної скарги на Україну. Про це написав у Facebook заступник міністра юстиції – уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.
«Ми дочекались російської заяви проти України. Суд присвоїв їй номер 36958/21.
З важливого: Суд відмовив у застосуванні забезпечувальних заходів по Правилу 39 Регламету. Як то кажуть північною мовою «что и требовалось доказать», – написав Ліщина.
Він відмітив, що заява подана російською мовою.
Так, суд відхилив заяву російського уряду про застосування так званого «правила 39», тобто тимчасових забезпечувальних заходів, які Росія просила накласти на Україну на час розгляду скарги.
Отже, Росія направила терміновий запит відповідно до правила 39 (забезпечувальні заходи) регламенту суду, щоб вимагати від України:
- припинити обмеження прав російськомовних, зокрема, щодо доступу до використання рідної мови в школах, ЗМІ та Інтернеті;
- призупинити блокаду Північно-Кримського каналу.
«Суд вирішив відхилити запит відповідно до правила 39, оскільки він не торкався серйозних ризиків нанесення непоправної шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції про права людини», – йдеться в повідомленні.
У суді зазначили, що забезпечувальні заходи застосовуються «у виняткових випадках».
Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що Росія подала позов проти України в ЄСПЛ. У ньому вона, в тому числі Росія звинуватила Україну в катастрофі рейсу МН17.
Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що позов Російської Федерації як держави до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно України не має юридичної перспективи, оскільки Росія сама не виконує рішень європейського суду.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що позов Росії до Європейського суду з прав людини проти України – це інформаційний шум. Ніякого результату від його розгляду не буде.