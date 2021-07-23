ЄСПЛ відхилив частину вимог Росії до України

Свою заяву до Європейського суду РФ подала російською мовою

Європейський суд з прав людини відхилив запит уряду РФ про застосування тимчасових заходів у рамках міждержавної скарги на Україну. Про це написав у Facebook заступник міністра юстиції – уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

«Ми дочекались російської заяви проти України. Суд присвоїв їй номер 36958/21.

З важливого: Суд відмовив у застосуванні забезпечувальних заходів по Правилу 39 Регламету. Як то кажуть північною мовою «что и требовалось доказать», – написав Ліщина.

Він відмітив, що заява подана російською мовою.

Так, суд відхилив заяву російського уряду про застосування так званого «правила 39», тобто тимчасових забезпечувальних заходів, які Росія просила накласти на Україну на час розгляду скарги.

Отже, Росія направила терміновий запит відповідно до правила 39 (забезпечувальні заходи) регламенту суду, щоб вимагати від України: