Відкриття Олімпіади, cкандал із «Сватами» та назабаром локдаун. Головне за 23 липня

«Главком» зібрав головні новини за 23 липня

На стадіоні в Токіо відкрились Олімпійські ігри.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін попередив, що через новий штам коронавірусу «Дельта» в Україні знову доведеться вводити локдаун.

В Україні близько 3,3 млн осіб, які працюють неофіційно, не зможуть отримати пенсію в 60 років.

«Главком» зібрав головні новини за 23 липня

Звільнений із СБУ Баранецький піде заступником у Міноборони – джерело

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави СБУ генерал-майора Руслана Баранецького. Як повідомило «Главкому» джерело у політичних колах, Баранецький тепер стане заступником міністра оборони.

Інших подробиць щодо призначення наразі немає.

За даними ЗМІ, Баранецький у липні 2020 року разом із на той момент начальником Головного управління розвідки Міноборони Василем Бурбою доповідали про проведення фінальної стадії операції щодо «вагнерівців» в Офісі президента.

Також відомо, що сьогодні у структурі СБУ відбулася ще одна зміна – очільник Служби безпеки Іван Баканов звільнив начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який фігурував у гучній справі про підготовку замаху як імовірна жертва.

Відкриття Олімпіади в Токіо

На Олімпійському стадіоні в Токіо пройшли останні приготування до відкриття Олімпійських ігор.

Змагання на Іграх уже стартували. Першими вступили в боротьбу футболісти, згодом до них долучилися веслувальники, а сьогодні вранці кваліфікаційні змагання провели лучники. За їх підсумками українки дізналися суперниць в 1/32 фіналу.

Також варто додати, що російський Перший канал не став показувати вихід збірної України на церемонії відкриття Олімпіади в Токіо. Перед виходом національної команди України трансляція перервалася рекламою.

Канал «1+1» побачив «розкол суспільства» та відмовився дублювати фільми українською

Медіагрупа «1+1» транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу, а на українську переходитиме поступово. Таке рішення канал олігарха Ігоря Коломойського прийняв після критики українського дубляжу серіалу «Свати».

Як відомо, телеканал «1+1» 19 липня показав серіал «Свати» в українському дубляжі. Однак у соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на українську мову. 22 липня «плюси» знову повернули серіалу російське звучання.

Зазначимо, шість телеканалів не дотримуються закону про мову. Кремінь назвав порушників.

До слова, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.

«Монстра» знищать. На Банковій розповіли, що буде з МВС після Авакова

Такий великий «монстр», як наше МВС, у нинішньому вигляді не може довго існувати. Перша задача – це його розділити, бо ніде у світі такої величезної структури як у нас немає. Таку заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович.

«З одного боку МВС контролює весь кордон, прикордонників, з іншого має власну армію з танками і гелікоптерами. Є Нацполіція ще, Міграційна служба, Служба з надзвичайних повноважень. Те, що такого «монстра» створили, коли була потрібна коаліція з «Народним фронтом» і Порошенко на це пішов – зрозуміло. Але Аваков – це людина, у якої було влади більше, ніж у прем’єр-міністра країни», – зізнався Арестович.

Ліжкомісця заповнюються. Аналітик показав, де Covid-19 знову набирає обертів

Аналітик Євгеній Істребін, говорячи про ситуацію з коронавірусом в Україні, у Facebook розповів, що Одеська область продовжує повільне зростання. На Одещині поволі заповнюються ліжкомісця в лікарнях.

За словами аналітика, всього пацієнтів – 326 (+26 за добу, +60 за тиждень).

Одещину наздоганяють Луганська область, Київ та Чернівецька область.

«В цілому вся Україна перейшла в маленький плюс за темпами заповнення ліжкомісць. На сьогодні в середньому вісім ліжкомісць в день заповнюються», – уточнив Істребін.

Також аналітик наголосив, що різко зросла кількість охочих вакцинуватися. «Сьогодні встановили новий добовий рекорд вакцинації. За добу зробили 139 тисяч уколів», – написав він.

Україна депортувала в РФ «кримінального авторитета» зі списку РНБО

З України депортували ще одного «кримінального авторитета», який фігурує в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Як повідомляє МВС, «авторитет» був «смотрящим» у Полтавській області.

Зазначається, що 45-річний раніше неодноразово судимий громадянин Росії був так званим смотрящим за одним з міст Полтавської області. Він увійшов до списку санкцій РНБО, який був сформований в цьому травні.

Головний санлікар України назвав неминучим повернення до «червоної» зони

Головний санітарний лікар Ігор Кузін попередив, що через новий штам коронавірусу «Дельта» в Україні знову доведеться вводити локдаун.

«До «червоної» зони, я впевнений, точно повернемося, це питання часу», – сказав він у п'ятницю в ефірі каналу «1+1».

«Ковід не зникає. Україна реєструє на своїй території штам «Дельта». Вже майже 100 країн звітує, що дельта-штам викликає великий і дуже великі спалахи», – додав Кузін.

Він порадив усім, хто досі не отримав безкоштовне щеплення від коронавірусу, зробити це якомога швидше, щоб на осінь мати захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Мільйони українців не зможуть отримати пенсію: в Мінсоцполітики зробили заяву

В Україні близько 3,3 млн осіб, які працюють неофіційно, не зможуть отримати пенсію в 60 років. Їм доведеться працювати до 63 або 65 років.

Мільйони українців не зможуть отримати пенсію: в Мінсоцполітики зробили заяву

Як розповіла на форумі «Україна 30» міністерка соціальної політики Марина Лазебна, через неофіційне працевлаштування українцям не вистачатиме стажу для того, щоб вийти на пенсію вчасно.

Замість Монастирського. Новим «слугою» у Раді став безробітний сумчанин

Центральна виборча комісія на засіданні 23 липня визнала «слугу народа» Антона Швачка новим народним депутатом. Він займе у парламенті місце «слуги» Дениса Монастирського, якого нещодавно призначили міністром внутрішніх справ. Про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

Голосування за визнання Швачка народним депутатом відбувалося без попереднього обговорення. Рішення визнати його нардепом підтримали 14 членів ЦВК, тобто проголосували одноголосно.

Оскільки Монастирський після призначення в МВС не може більше бути нардепом, його місце у Верховній раді мав зайняти той, хто йшов наступним у списку партії «Слуга народу» на парламентських виборах. Ним виявився Швачко, який балотувався під номером 139.

Бойовики поранили жителя Мар’їнки

У прифронтовій Мар’їнці на Донеччині чоловік отримав осколкове поранення через вибух невстановленого предмета під час обстрілу міста російськими окупантами. Про це 23 липня повідомили в поліції Донецької області.

«До поліції Курахового надійшло повідомлення про госпіталізацію 52-річного місцевого мешканця з осколковими пораненнями різних частин тіла», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що ушкодження чоловік отримав сьогодні, 23 липня, о 06.45 на подвір’ї власного домоволодіння у місті Мар’їнка. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу.

Також, проросійські бойовики на Донбасі вранці 23 липня обстріляли з мінометів околиці населеного пункту Опитне. Вогонь бойовики вели з території окупованого населеного пункту Веселе. Про це повідомляє командування Операції Об'єднаних сил.

На Черкащині створять унікальний артоб'єкт

Біля села Мар’янівка Черкаської області створять артоб’єкт «Серце України». Новинку відкриють у переддень 30-ї річниці Незалежності України. Про це розповів голова Черкаської ОДА Олександр Скічко під час туристичного форуму, а також показав красиві фото у Facebook.

Артоб’єкт символічно поєднає всі області України. Вони представлені тут у формі пари крил, прикрашених автентичним місцевим орнаментом кожного регіону. У центрі майданчика буде серце під склом.





Санду скликала перше засідання нового парламенту Молдови

Конституційний суд (КС) Республіки Молдова визнав конституційними результати дострокових парламентських виборів і затвердив мандати новообраних депутатів парламенту нового скликання.

Президент Молдови Майя Санду скликає перше засідання нового складу парламенту у понеділок, 26 липня.